2019-12-25T11:12:02+03:00
Происшествия

Директор тамбовского медцентра несколько месяцев продержала сотрудников без зарплаты

За это время образовался долг в 1 миллион рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Ленинском МСО города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, оказывающей платные медицинские и косметологические услуги, обвиняемой в невыплата заработной платы своим сотрудникам.

По версии следствия, руководитель фирмы, она же главный бухгалтер с апреля по июль этого года не выплачивала заработную плату 34 работникам. Деньги, которые зарабатывал центр, гендиректор тратила на оплату услуг, расчеты с контрагентами, оплату кредита и собственную зарплату. За несколько месяцев долг перед работниками достиг 1 миллиона рублей.

- В рамках расследования уголовного дела удалось добиться полного погашения имевшейся перед работниками задолженности, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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