2019-12-24T12:37:36+03:00
Происшествия

На трассе «Тамбов-Котовск» у автобуса лопнуло колесо: пострадала 17-летня пассажирка

Девушку с травмами доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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17-летняя девушка получила травмы17-летняя девушка получила травмыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ЧП произошло в автобусе, который 23 декабря в 16 часов 40 минут следовал в районе 8 километра автодороги «Тамбов-Котовск», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, в автобусе «ЛиАЗ-525626», под управлением 45-летнего мужчины, произошел взрыв заднего правого колеса.

- В результате происшествия пострадала пассажирка, семнадцатилетняя девушка, которая была доставлена на автомобиле скорой медицинской помощи в Детскую областную больницу города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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