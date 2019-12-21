2019-12-21T21:19:13+03:00
Общество

В Тамбове открылась «Новогодняя поляна»

Малыши встретили Деда мороза и Снегурочку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Старт новогодним праздникам дали дед Мороз и СнегурочкаСтарт новогодним праздникам дали дед Мороз и СнегурочкаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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21 декабря в Тамбове состоялось открытие «Новогодней поляны-2020». У ЛДС «Кристалл» собрались десятки горожан с детьми, которые в ожидании главных новогодних волшебников танцевали, рассказывали стихи и отгадывали загадки ведущих вечера – розового кролика и тигренка. Около 18 часов на «Новогоднюю поляну» наконец прибыли долгожданные Дед Мороз и Снегурочка, которые теперь поселятся в своей резиденции и будут ежедневно принимать от тамбовских малышей поделки для конкурса «Дед Мороз и я», его итоги подведут 7 января.

В течение всех новогодних праздников для горожан подготовили насыщенную развлекательную программу, которая будет интересна и детям, и взрослым. Мероприятия на площадке будут проводить до 12 января.

Новогодняя поляна -2020 (1).Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Дед Мороз и Снегурочка.Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Новогодняя поляна-2020.Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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