В Тамбове открылась «Новогодняя поляна»

СЕГОДНЯ 21:15 2019-12-21T21:19:13+03:00

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21 декабря в Тамбове состоялось открытие «Новогодней поляны-2020». У ЛДС «Кристалл» собрались десятки горожан с детьми, которые в ожидании главных новогодних волшебников танцевали, рассказывали стихи и отгадывали загадки ведущих вечера – розового кролика и тигренка. Около 18 часов на «Новогоднюю поляну» наконец прибыли долгожданные Дед Мороз и Снегурочка, которые теперь поселятся в своей резиденции и будут ежедневно принимать от тамбовских малышей поделки для конкурса «Дед Мороз и я», его итоги подведут 7 января.

В течение всех новогодних праздников для горожан подготовили насыщенную развлекательную программу, которая будет интересна и детям, и взрослым. Мероприятия на площадке будут проводить до 12 января.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/750997" frameborder="0"></iframe> Новогодняя поляна -2020 (1).Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/751001" frameborder="0"></iframe> Дед Мороз и Снегурочка.Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/750996" frameborder="0"></iframe> Новогодняя поляна-2020.Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU