Тамбовчанин достал наркотики из тайника в парке Дружбы

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-20T13:01:16+03:00

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В ноябре этого года в следственном подразделении отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение,хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Под подозрение попал 41-летний житель областного центра, которого сотрудники Управления Наркоконтроля УМВД области задержали с поличным в парке Дружбы Тамбова. Мужчина забрал из тайника пакетик с наркотиком.

- При его опросе он признался, что приобрел бесконтактным способом «соль» весом 2 грамма. Вещество изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила, что действительно изъятое является наркотиком, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Жителю города Тамбова грозит до десяти лет лишения свободы за данное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU