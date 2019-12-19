2019-12-19T17:32:04+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовщины обвиняется в гибели 75-летнего отца

Дочь нанесла пожилому родителю смертельный удар ножом
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Знаменском районе 43-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 10 декабря этого года обвиняемая поссорилась со своим 75-летнем отцом, сделавшим замечание дочери по поводу ее поведения. Женщина ударила родителя ножом в голень, после чего ушла к себе домой. Из-за острой кровопотери пенсионер скончался на месте происшествия.

- По ходатайству следствия судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанка победила на Всероссийском турнире по дзюдо
Жительница Тамбовщины обвиняется в гибели 75-летнего отца
Тамбовчанам выплатят январские пенсии на карту в декабре
На Тамбовщине появился еще один современный 3D кинозал
20 тамбовских семей получили оборудование для реабилитации детей с ДЦП на дому
Тамбовчан ждет сильный ветер
Тамбовский сыродельный завод делал фальсификат
Двум тамбовским тхэквондисткам присвоили звания мастеров спорта международного класса
Тамбовчанка, испугавшись уголовной ответственности, излечилось от алкоголизма и начала заботиться о детях
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
В Тамбовской области муж с ножом в руках угрожал жене убийством
В Тамбове стела у горсада начала отсчет времени до Нового года
Тамбовская «инфекционка» теперь с эмблемой
Тамбовчанин возместил ущерб от аварии из опасений лишиться автомобиля
Тамбовский водитель сбил пешехода и, потеряв управление авто, влетел в столб и забор
Тамбовчанин украл у своего знакомого «Айфон 5 S» и продал его
В Тамбовской области будут ловить нетрезвых водителей
Тамбовчанин украл телефон, ноутбук и деньги из магазина, в котором раньше работал
По факту гибели вице-губернатора Тамбовщины Глеба Чулкова возбудили уголовное дело
В Тамбовской области мать-одиночка была вынуждена жить без электричества
В 2020 году из Тамбова в Екатеринбург начнут летать самолеты
В пожаре в Тамбовской области погибли пожилые супруги
Мичуринский бизнесмен при покупке топлива лишился почти 900 тысяч рублей
В двух тамбовских лесничествах поймали елочных браконьеров
В Тамбовской области комбайнер украл с поля 10 тонн кукурузы
Тамбовчанин прятал в сарае марихуану