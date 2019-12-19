Жительница Тамбовщины обвиняется в гибели 75-летнего отца

СЕГОДНЯ 17:32 2019-12-19T17:32:04+03:00

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В Знаменском районе 43-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 10 декабря этого года обвиняемая поссорилась со своим 75-летнем отцом, сделавшим замечание дочери по поводу ее поведения. Женщина ударила родителя ножом в голень, после чего ушла к себе домой. Из-за острой кровопотери пенсионер скончался на месте происшествия.

- По ходатайству следствия судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU