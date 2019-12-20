Тамбовские приставы заставили бизнесмена снести незаконную автомойку

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-20T18:20:15+03:00

Постройка располагалась на одной из улиц Уварова

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В Уварове судебные приставы добились сноса незаконной автомойки самообслуживания, установленной местным бизнесменом. Суд обязал мужчину демонтировать постройку, однако он затягивал этот процесс, прося отсрочку.

- С целью исполнения требований исполнительного документа должник привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Также в отношении него вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Подобные меры побудили мужчину снести автомойку.

ИСТОЧНИК KP.RU