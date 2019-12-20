Тамбовские приставы заставили бизнесмена снести незаконную автомойку
В Уварове судебные приставы добились сноса незаконной автомойки самообслуживания, установленной местным бизнесменом. Суд обязал мужчину демонтировать постройку, однако он затягивал этот процесс, прося отсрочку.
- С целью исполнения требований исполнительного документа должник привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Также в отношении него вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.
Подобные меры побудили мужчину снести автомойку.
ИСТОЧНИК KP.RU