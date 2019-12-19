На Тамбовщине появился еще один современный 3D кинозал

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-19T16:20:53+03:00

На переоборудование ДК в Первомайском районе потратили 5 миллионов рублей

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В пос.Первомайский 19 декабря открыли современный 3D кинозал. Первые зрители посмотрели премьеру отечественного художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Первомайский районный ДК вошел в число трех домов культуры региона, получивших поддержку в рамках нацпроекта «Культура». На переоснащение кинозала выделили 5 миллионов рублей.

На эти средства приобрели удобные кресла и новое кинооборудование: цифровой кинопроектор, экран с металлизированным, алюминиевым, серебряным покрытием, заэкранную акустику, усилители мощности, сабвуферы, систему контроля звука и другую аппаратуру.

- Всего до 2024 года в населенных пунктах области планируется создать 16 современных кинозалов, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU