На Тамбовщине появился еще один современный 3D кинозал
В пос.Первомайский 19 декабря открыли современный 3D кинозал. Первые зрители посмотрели премьеру отечественного художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».
Первомайский районный ДК вошел в число трех домов культуры региона, получивших поддержку в рамках нацпроекта «Культура». На переоснащение кинозала выделили 5 миллионов рублей.
На эти средства приобрели удобные кресла и новое кинооборудование: цифровой кинопроектор, экран с металлизированным, алюминиевым, серебряным покрытием, заэкранную акустику, усилители мощности, сабвуферы, систему контроля звука и другую аппаратуру.
- Всего до 2024 года в населенных пунктах области планируется создать 16 современных кинозалов, - сообщили в пресс-службе областной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU