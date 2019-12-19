2019-12-19T15:43:28+03:00
Общество

20 тамбовских семей получили оборудование для реабилитации детей с ДЦП на дому

Ребята будут проходить восстановительное лечение в родных стенах
Ксения АЛЕШИНА
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Детишки будут проходить восстановительное лечение домаДетишки будут проходить восстановительное лечение домаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Региональное отделение «Российского детского фонда» вручило 20 тамбовским семьям-участникам проекта «Наш любимый ребенок» специальное оборудование для реабилитации детей с ДЦП в домашних условиях. Они получили ходунки, велотренажеры, беговые дорожки, тренажеры для мелкой и крупной моторики, вертикализаторы и костюмы для реабилитации.

По завершению восстановительного курса родители обменяются оборудованием с другими семьями, где растут дети с ДЦП, а также поделятся опытом его использования дома.

- Все семьи отмечают в межгоспитальный период снижение темпов реабилитации и двигательной активности детей. Используя полученное оборудование дома, родители смогут самостоятельно проводить коррекцию двигательных расстройств и грамотно использовать все методы воздействия. Мы верим, что в спокойной домашней обстановке, поддерживающая терапия даст еще больший эффект. Ведь неоспоримый факт, что потенциал семьи, активность родителей, их включенность в реабилитационный процесс, крайне важен для темпов физической, психологической и социальной адаптации ребенка, - сообщают специалисты Тамбовской областной детской клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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