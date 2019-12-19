2019-12-19T13:23:36+03:00
Происшествия

Тамбовчанка, испугавшись уголовной ответственности, излечилось от алкоголизма и начала заботиться о детях

До этого женщина пропивала пособие и бросала малышей одних
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В мировом суде Бондарского района вынесли приговор 35-летней местной жительнице, которую признали виновной в преступлении по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

В суде установили, что у женщины есть трое малолетних детишек, которых она не обеспечивала полноценным питанием, не занималась ими, а в доме, где проживала семья, был беспорядок. Мать даже купала детей очень редко, у малышей не было средств гигиены и игрушек.

- Все это привело к тому, что дети отстают в физическом развитии, их психическое развитие так же снижено, в связи с чем, они нуждаются в консультациях и лечении врачей, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Однако рекомендации медицинского работника о необходимости обращения с детьми к врачам мать не выполняла, медикаменты не приобретала, ежемесячно детское пособие тратилось ею на спиртное. Она неоднократно оставляла малолетних детей одних без присмотра взрослых.

После возбуждения уголовного дела и направления его в суд, женщина изменила своё поведение и отношение к детям: прошла курс лечения от алкоголизма, стала заботиться о детях. Тем не менее, суд назначил ей наказание - штраф в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанка победила на Всероссийском турнире по дзюдо
Жительница Тамбовщины обвиняется в гибели 75-летнего отца
Тамбовчанам выплатят январские пенсии на карту в декабре
На Тамбовщине появился еще один современный 3D кинозал
20 тамбовских семей получили оборудование для реабилитации детей с ДЦП на дому
Тамбовчан ждет сильный ветер
Тамбовский сыродельный завод делал фальсификат
Двум тамбовским тхэквондисткам присвоили звания мастеров спорта международного класса
Тамбовчанка, испугавшись уголовной ответственности, излечилось от алкоголизма и начала заботиться о детях
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
В Тамбовской области муж с ножом в руках угрожал жене убийством
В Тамбове стела у горсада начала отсчет времени до Нового года
Тамбовская «инфекционка» теперь с эмблемой
Тамбовчанин возместил ущерб от аварии из опасений лишиться автомобиля
Тамбовский водитель сбил пешехода и, потеряв управление авто, влетел в столб и забор
Тамбовчанин украл у своего знакомого «Айфон 5 S» и продал его
В Тамбовской области будут ловить нетрезвых водителей
Тамбовчанин украл телефон, ноутбук и деньги из магазина, в котором раньше работал
По факту гибели вице-губернатора Тамбовщины Глеба Чулкова возбудили уголовное дело
В Тамбовской области мать-одиночка была вынуждена жить без электричества
В 2020 году из Тамбова в Екатеринбург начнут летать самолеты
В пожаре в Тамбовской области погибли пожилые супруги
Мичуринский бизнесмен при покупке топлива лишился почти 900 тысяч рублей
В двух тамбовских лесничествах поймали елочных браконьеров
В Тамбовской области комбайнер украл с поля 10 тонн кукурузы
Тамбовчанин прятал в сарае марихуану