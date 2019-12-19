Тамбовчанка, испугавшись уголовной ответственности, излечилось от алкоголизма и начала заботиться о детях

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-19T13:23:36+03:00

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В мировом суде Бондарского района вынесли приговор 35-летней местной жительнице, которую признали виновной в преступлении по ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

В суде установили, что у женщины есть трое малолетних детишек, которых она не обеспечивала полноценным питанием, не занималась ими, а в доме, где проживала семья, был беспорядок. Мать даже купала детей очень редко, у малышей не было средств гигиены и игрушек.

- Все это привело к тому, что дети отстают в физическом развитии, их психическое развитие так же снижено, в связи с чем, они нуждаются в консультациях и лечении врачей, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Однако рекомендации медицинского работника о необходимости обращения с детьми к врачам мать не выполняла, медикаменты не приобретала, ежемесячно детское пособие тратилось ею на спиртное. Она неоднократно оставляла малолетних детей одних без присмотра взрослых.

После возбуждения уголовного дела и направления его в суд, женщина изменила своё поведение и отношение к детям: прошла курс лечения от алкоголизма, стала заботиться о детях. Тем не менее, суд назначил ей наказание - штраф в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU