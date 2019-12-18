2019-12-18T11:37:22+03:00
Общество

В перинатальном центре Тамбова на свет появилась еще одна тройня

В 2019 году этот случай стал третьим
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Опять тройня!Опять тройня!Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В тамбовском перинатальном центре родилась уже третья тройня в этом году. Первый такой случай зафиксировали в апреле этого года, второй – 1 декабря. Примечательно, что в начале беременности УЗИ показало двоих детей, но позже выяснилось, что их трое – две девочки и мальчик. Семья из Тамбова, в которой воспитывают 3-летнего сына теперь имеет сразу четверых детей.

- Пока детям под присмотром медиков предстоит окрепнуть и набраться сил, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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