Мичуринец ночью пробрался в торговый павильон и украл деньги из кассы

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-18T11:01:41+03:00

Мужчина прихватил с собой пять тысяч рублей

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В отдел полиции Мичуринска 16 декабря поступило сообщение о краже из торгового павильона, расположенного в микрорайоне Кочетовка. Неизвестный, ночью, залез в торговый павильон, отжав окно. Добычей вора стали 5 тысяч рублей из кассы.

Прибывшие на место происшествия полицейские исследовали следы, оставленные предполагаемым преступником, а также изучили запись с камеры видеонаблюдения. Установлено, что к краже причастен 41-летний местный житель, ранее судимый за похожие преступления. Вскоре он был задержан.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU