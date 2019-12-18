В Мичуринске сбили женщину, которая вела за руку 6-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-18T10:31:31+03:00

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Авария, в которой получила травмы 52-летняя женщина, произошла 17 декабря в восемь часов утра на Липецком шоссе в районе дома №109 города Мичуринска. Как сообщили в региональном УГИБДД, 31-летний водитель автомобиля «Lada Priora» наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Нарушительница неожиданно вышла на проезжую часть из-за стоящих в потоке автомобилей, при этом за руку она вела 6-летнюю девочку.

- В результате аварии женщину с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Ребёнок не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU