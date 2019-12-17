Мужчина и 16-летний подросток расправились с приятелем: на след убийц навел телефон погибшего

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-17T17:34:49+03:00

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В Тамбовской области завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого стали 26-летний мужчина и 16-летний подросток. Старший «товарищ» обвиняется в нескольких преступлениях: убийстве, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений, краже, угоне транспортного средства, а также неуплате алиментов. Его несовершеннолетний знакомый – в пособничестве убийства и краже.

Выяснилось, что угрозами и обещаниями денег мужчина убедил подростка принять участие в убийстве их общего 26-летнего знакомого, с которым у него был конфликт. Удобный случай для осуществления задуманного подвернулся в августе прошлого года. Тогда молодой человек, в отношении которого задумали убийство, собрался на своем мопеде в одно из сел Тамбовского района. В поездку с ним увязался знакомый. Когда 26-летние мужчины были уже в дороге, подросток, по просьбе старшего приятеля, позвонил водителю мопеда и сказал, что на его пути стоят ГИБДДшники. А так как прав на управление мопедом у мужчины не было, он решил объехать полицейских по улице Запрудной областного центра. В какой-то момент пассажир под благовидным предлогом попросил остановить мопед и, когда это было сделано, набросился на свою жертву с ножом. Убедившись, что мужчина мертв, убийца позвал подельника, прятавшегося неподалеку в кустах. Вместе они обыскали одежду погибшего, забрали его сотовый телефон и деньги, после чего засыпали тело шинами, облили бензином и подожгли. Потом мужчина уехал на мопеде жертвы, а подросток – на своем велосипеде. Чтобы запутать следы, родственникам убитого мужчины позже отправили сообщения, из которых следовало, что владелец мобильника отправился в Москву. Но спустя несколько дней после убийства, в полицию обратилась родственница мужчины, которая заявила о его исчезновении.

- Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и проведенным сотрудниками полиции оперативным мероприятиям удалось полностью восстановить картину преступления, обнаружить обгоревшие останки потерпевшего и установить лиц, причастных к его совершению, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Решающую роль в раскрытии преступления сыграл мобильный телефон жертвы, который один из злоумышленников подарил своей сестре. В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить его с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU