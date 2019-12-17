В Тамбовской области водитель «Нивы» сбил подростка

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-17T15:04:05+03:00

Авария в Рассказовском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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ДТП произошло 16 декабря в восемь часов вечера на 36-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Рассказовском районе. Водитель автомобиля «Шевроле Нива», 53-летний мужчина, сбил 17-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU