В Тамбовской области водитель «Нивы» сбил подростка
Парень попал в больницу
Авария в Рассказовском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 16 декабря в восемь часов вечера на 36-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Рассказовском районе. Водитель автомобиля «Шевроле Нива», 53-летний мужчина, сбил 17-летнего пешехода. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU