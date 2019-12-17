2019-12-17T11:31:54+03:00
Общество

Более 30 тамбовских школьников увидят главную новогоднюю елку страны в Кремле

Ребят ждут и другие развлечения
Ксения АЛЕШИНА
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Многие дети мечтают увидеть главную новогоднюю елку страну в Государственном Кремлевском Дворце. Такая возможность в этом году появится более чем у 30 школьников из Тамбовской области. Праздник состоится 25 декабря.

Как и прежде, в столицу на президентскую елку поедут отличники, победители и призеры муниципальных и областных этапов Всероссийских творческих конкурсов и спортивных соревнований, воспитанники детских домов и школ-интернатов, а также дети из социально - незащищенных семей.

В Москве ребята побывают в музее занимательных наук «Экспериментаниум» и на цирковом представлении «Цветик-семицветик» с участием профессиональных жонглеров, акробатов, фигуристов. Кроме того, дети увидят танцующие фонтаны.

- Ежегодно дети, принимая участие в мероприятиях в рамках общероссийской новогодней елки, возвращаются домой с отличным настроением и незабываемыми впечатлениями, - сообщает региональное управление образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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