Мичуринцев приглашают на праздничные елки и новогодние представления

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-16T14:01:13+03:00

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В Мичуринске уже дали старт новогодним торжествам. На площади Мичурина засияли праздничные огни главной городской елки. Следующие гулянья развернутся здесь 26 декабря. В 12:00 мичуринцев и гостей города ждет праздничное театрализованное игровое представление «Приключения под Новый год, или похищение Снегурочки». А 2, 3, 4, 5 и 7 января будущего года на площади состоятся праздничные мероприятия. Начало программ в 12:00.

Яркими огнями 28 декабря засияет елка, установленная на Липецком шоссе в сквере у Дома культуры «Авангард». Ее открытие состоится в 10:30.Весело провести время смогут жители микрорайона Кочетовка-5 29 декабря в 12:00. Зеленая красавица наряжена и радует глаз посетителей в Парке Победы. 4 января в 14:00 здесь пройдет «Праздничные снеговаляшки», а 6 января в 14:00 развлекательная программа «Баба Яга против Снегурочки».

- В этом году в Мичуринске решили подчеркнуть теплую, семейную атмосферу зимних праздников. Главный слоган новогодних и рождественских мероприятий - «Дари тепло!». Зимняя программа составит порядка 200 различных мероприятий, которые пройдут в учреждениях культуры и образования. Среди них новогодние утренники, интерактивные, развлекательные, игровые программы, театрализованные представления, встречи, концерты и показы мультфильмов, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU