Сын известного тамбовского бизнесмена Михаила Корнева попал в серьезную аварию

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-16T10:37:50+03:00

25-летний мужчина находится в больнице, его пассажир погиб на месте ДТП

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Авария, в которой серьезно пострадал сын известного мичуринского предпринимателя Михаила Корнева, произошла в наукограде в минувшее воскресенье. По свидетельству очевидцев, 25-летний мужчина находился за рулем багги – небольшой легковой машины повышенной проходимости.

По данным регионального УГИБДД, авария с участием такого автомобиля действительно зафиксирована в Мичуринске 15 декабря в 17 часов 30 минут на улице Марата около дома №161.

- 25-летний водитель багги «Commander Limited» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего налетел на световую опору, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В результате аварии водитель багги получил травмы, а его пассажир, 25-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Состояние сына бизнесмена оценивают как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU