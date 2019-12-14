Жительница Моршанска подарила городу елку, которая росла у нее на участке

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-14T14:43:48+03:00

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На центральной площади Моршанска установили главную новогоднюю ёлку. Дерево подарила моршанцам местная жительница Татьяна Урясьева.

Пятнадцатиметровую ель спилили и забрали прямо с участка хозяйки. После чего ее доставили и установили в центре Моршанска на Октябрьской площади.

По словам соседей Татьяны, дереву уже более 25 лет. В последнее время хозяйка опасалась, что огромная разросшаяся ель упадет на ее дом. Поэтому в канун 2020 пенсионерка решила расстаться с деревом. Но не просто спилить её, а подарить Моршанску для празднования Нового года. Своё предложение она направила в городскую администрацию и там его приняли.

- Нарядить главную новогоднюю ёлку города должны на следующей неделе, - сообщает администрация города Моршанска.

ИСТОЧНИК KP.RU