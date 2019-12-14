В Тамбове пройдут выступления КВНщиков

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-14T14:30:54+03:00

16 декабря на сцену учебного театра ТГУ поднимутся местные команды и гости из других регионов

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16 декабря в 18.30 на сцене учебного театра ТГУ им. Г.Р. Державина выступят лучшие местные команды КВН и гости из соседних регионов. Мероприятие пройдёт при поддержке администрации области. Вход свободный.

Поддержка творческой молодёжи и развитие массового молодёжного движения КВН одно из самых важных направлений молодёжной политики в Российской Федерации и Тамбовской области. На проведение концертов, соревнований КВН некоммерческая организация «Клуб команд КВН «3+1» получила региональный грант в размере почти полумиллиона рублей.

По мнению руководителей некоммерческой организации, движение Клуба весёлых и находчивых в Тамбовской области развивается.

- Стремление к творчеству мы сможем воплотить в реальность, так как имеем за плечами огромный опыт в этом направлении. Игры команд КВН на территории Тамбовской области проходят без перерыва с 1979 года. На данный момент на территории России и стран СНГ не существует ни одного движения, которое могло бы конкурировать с движением КВН, - отмечают в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU