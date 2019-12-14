2019-12-14T13:41:32+03:00
Общество

В Тамбове здание бывшего ДОСААФ, которое является памятником, заливало водой

Собственнику грозит штраф за нарушение закона об охране объекта культурного наследия
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Здание должны привести в порядок к концу 2021 годаЗдание должны привести в порядок к концу 2021 года
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Здание бывшего ДОСААФ находится в плачевном состоянии. Это выяснили проверяющие из регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия.

- Управлением проведено мероприятие по контролю за состоянием объекта культурного наследия «Тамбовский работный дом», расположенного в Тамбове на ул. Студенецкая/К.Маркса, 1/168, - сообщает управление.

Выяснилось, что подвальное помещение объекта культурного наследия заливает водой, для того, чтобы исправить ситуацию на место вызвали аварийную бригаду АО «Тамбовские коммунальные системы», специалисты которого ликвидировали порыв на сетях водоснабжения.

За ненадлежащее содержание здания собственнику грозит штраф. После визита в управлении Госохраны возбудили в отношении него дело об административном правонарушении.

Кроме того, владельцу здания предъявили требования выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия. Реставрация и приспособление памятника для современного использования должны быть выполнен до 1 декабря 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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