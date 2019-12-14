В Тамбове здание бывшего ДОСААФ, которое является памятником, заливало водой

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-14T13:41:32+03:00

Здание должны привести в порядок к концу 2021 года

Собственнику грозит штраф за нарушение закона об охране объекта культурного наследия

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Здание бывшего ДОСААФ находится в плачевном состоянии. Это выяснили проверяющие из регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия.

- Управлением проведено мероприятие по контролю за состоянием объекта культурного наследия «Тамбовский работный дом», расположенного в Тамбове на ул. Студенецкая/К.Маркса, 1/168, - сообщает управление.

Выяснилось, что подвальное помещение объекта культурного наследия заливает водой, для того, чтобы исправить ситуацию на место вызвали аварийную бригаду АО «Тамбовские коммунальные системы», специалисты которого ликвидировали порыв на сетях водоснабжения.

За ненадлежащее содержание здания собственнику грозит штраф. После визита в управлении Госохраны возбудили в отношении него дело об административном правонарушении.

Кроме того, владельцу здания предъявили требования выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия. Реставрация и приспособление памятника для современного использования должны быть выполнен до 1 декабря 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU