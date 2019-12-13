2019-12-13T16:43:01+03:00
Происшествия

Буйный москвич устроил дебош в тамбовском торговом центре

Мужчина вел себя вызывающе и оскорблял окружающих
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира в одном из торговых центров города. Мужчина был пьян и нецензурно выражался в адрес посетителей.

Как позже выяснилось, дебоширом оказался 26-летний житель Московской области. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы доставили мужчину в отдел полиции.

- Правоохранителями в отношении гражданина был составлен административный протокол за хулиганство в общественном месте, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовской семье помогли приобрести аппарат за 700 тысяч рублей для больного ребенка
В следующем году в Моршанске благоустроят городской пляж
При сдаче квартиры тамбовчанку «развели» на 100 тысяч рублей
Буйный москвич устроил дебош в тамбовском торговом центре
На Тамбовщине уничтожили 220 кг санкционных яблок
Мичуринцам предлагают сделать новогодние игрушки для елки в горсаду
Поход тамбовчан по рекам Вьетнама стал лучшим на чемпионате ЦФО по спортивному туризму
В 2019 году тамбовские полицейские изъяли 600 тысяч фальшивых рублей
Гендиректор тамбовской строительной фирмы три года не платил зарплату бухгалтеру
Тамбовчане смогут пройти тест на знание отечественной истории
Бюджет Тамбовщины увеличился почти на миллиард рублей
В Тамбове суд запретил работу автомойки, которая расположилась в водоохранной зоне р.Студенец
Прокуратура потребовала осветить дорогу в тамбовском селе
Тамбовчанин, находясь в долгой депрессии, решил поджечь 180 тонн сена
Тамбовчанин перевел мошеннику почти 230 тысяч рублей
На Тамбовщине ищут пропавшего 48-летнего мужчину
К Новому году в Тамбове установят 108 елок
Тамбовское УФСБ осталось без руководства
Юные тамбовские дзюдоисты стали бронзовыми призерами крупного турнира
Двое тамбовчан украли провода и обесточили гаражный кооператив
В Тамбовской области под суд пойдет убийца, которого искали почти 5 лет
В тамбовском троллейбусе упала и получила травмы 85-летняя женщина
Суд вынес приговор тамбовчанину, который зарезал москвича
Известный российский футболист, выступавший за тамбовский «Спартак» в 2000-ых годах, объявил о завершении карьеры
Тамбовчанин взял кредит по просьбе своего знакомого, но тот не стал выплачивать долг
Площадь Ленина в Тамбове украшают к Новому году
Росгвардейцы задержали тамбовчанина, разыскиваемого за кражу мобильника