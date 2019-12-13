Буйный москвич устроил дебош в тамбовском торговом центре
Мужчина вел себя вызывающе и оскорблял окружающих
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В Тамбове сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира в одном из торговых центров города. Мужчина был пьян и нецензурно выражался в адрес посетителей.
Как позже выяснилось, дебоширом оказался 26-летний житель Московской области. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы доставили мужчину в отдел полиции.
- Правоохранителями в отношении гражданина был составлен административный протокол за хулиганство в общественном месте, - сообщили в региональном управлении Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU