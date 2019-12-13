На Тамбовщине уничтожили 220 кг санкционных яблок

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-13T16:34:16+03:00

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В городе Мичуринске 10 декабря нашли 220 кг яблок импортного производства, поставки которых в нашу страну запрещены из-за санкций.

- Страной происхождения фруктов, согласно маркировке, является Республика Польша, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - На эту продукцию распространяется экономическое эмбарго.

Санкционную продукцию у владельца изъяли и уничтожили.

Напомним, Российская Федерация в августе 2014 года запретила ввоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций западных стран, Российская Федерация также продлевала ответные меры. В августе 2019 года Правительство России продлило режим уничтожения санкционных продуктов до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU