Поход тамбовчан по рекам Вьетнама стал лучшим на чемпионате ЦФО по спортивному туризму

СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-13T16:11:32+03:00

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Тамбовчане стали безоговорочными победителями чемпионата Центрального федерального округа по спортивному туризму (маршрут водный). Наша команда опередила соперников почти на 15 очков. Заявка наших спортсменов рассматривалась конкурсной комиссией среди претендентов, прошедших маршрут 3-4 категории сложности.

Путешествие по вьетнамским рекам Донгнай и Ланга тамбовчане совершили в октябре этого года. Двенадцать тамбовских спортсменов преодолели более полутора десятков порогов разной степени сложности. В походе они собрали материал для описания нового туристического водного маршрута, изучили и задокументировали пороги, места возможных стоянок, изучили фауну. Кстати, во время сплава удалось обнаружить ранее не описанное для юго-восточного Вьетнама насекомое из отряда приведеньевых. Его цвет и форма повторяет лист тропического растения. При этом длина тела достигает 15-18 сантиметров без усиков, а размах крыльев в полёте составляет около 25 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU