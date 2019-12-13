2019-12-13T16:30:40+03:00
Общество

Мичуринцам предлагают сделать новогодние игрушки для елки в горсаду

В наукограде проходит семейный конкурс «Наряжаем елку вместе»
Ксения АЛЕШИНА
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Лучшие игрушки, представленные на конкурс, украсят новогоднее деревоЛучшие игрушки, представленные на конкурс, украсят новогоднее деревоФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске местные жители могут внести свою лепту в украшении елки, установленной в городском парке культуры и отдыха. Праздничное убранство новогоднего дерева составят из лучших игрушек, которые победят в семейном конкурсе «Наряжаем елку вместе».

- Для участия в нем необходимо сделать новогоднюю игрушку своими руками, сфотографировать поделку и разместить ее фото в одноименном альбоме группы Парка культуры и отдыха города Мичуринска, поделиться записью о конкурсе на своей стене, быть подписчиком группы и обязательно принести игрушку в администрацию парка, указав ее название, автора и контактный номер телефона, - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

Прием заявок продлится до 25 декабря. Победителя конкурса выберут с помощью специального приложения на следующий день. Счастливчика ждет приз от партнера конкурса и директора горсада. А лучше игрушки украсят новогоднюю елку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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