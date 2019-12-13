Тамбовчане смогут пройти тест на знание отечественной истории
В течение сегодняшнего дня, 13 декабря, тамбовчанам предлагают пройти онлайн тестирование на знание истории Отечества. Его участникам предстоит ответить на 40 вопросов.
- Свои знания можно проверить на специально организованных площадках, а также на сайте проекта кдгр.рф. Онлайн тестирование доступно в течение всего дня по московскому времени. Полный перечень мест, где можно пройти тестирование, опубликован на сайте.
Тестирование проходит в рамках масштабного проекта «Большая история», приуроченного к Году памяти и славы. На Тамбовщине организатором акции являются региональное управление образования и Молодежный парламент.
ИСТОЧНИК KP.RU