Тамбовчане смогут пройти тест на знание отечественной истории

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-13T14:30:22+03:00

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В течение сегодняшнего дня, 13 декабря, тамбовчанам предлагают пройти онлайн тестирование на знание истории Отечества. Его участникам предстоит ответить на 40 вопросов.

- Свои знания можно проверить на специально организованных площадках, а также на сайте проекта кдгр.рф. Онлайн тестирование доступно в течение всего дня по московскому времени. Полный перечень мест, где можно пройти тестирование, опубликован на сайте.

Тестирование проходит в рамках масштабного проекта «Большая история», приуроченного к Году памяти и славы. На Тамбовщине организатором акции являются региональное управление образования и Молодежный парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU