2019-12-13T14:05:33+03:00
Экономика

Бюджет Тамбовщины увеличился почти на миллиард рублей

Средства пошли на зарплаты бюджетников, дороги и улучшение жилищных условий людей из сельской местности
Магдалина Кочнева
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Бюджет Тамбовщины на 2019 год увеличился почти на миллиард рублей. Депутаты Тамбовской областной Думы на очередном заседании утвердили декабрьские поправки казну региона на 2019 год.

На сбалансированность регионального бюджета поступило 507 миллионов рублей из федеральных средств. Эти деньги направили на зарплаты бюджетников. 250 миллионов рублей дополнительно пошли на сертификаты для улучшения жилищных условий людей из сельской местности. Также в бюджет области поступили 150 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Таким образом, региональный бюджет этого года увеличился на 941 миллион рублей.

- С учетом изменений, доходы областного бюджета за год составили 47 миллиардов рублей, а расходы – 50,3 миллиарда рублей, - сообщил на заседании Тамбовской областной Думы заместитель главы администрации области, начальник финансового управления Дмитрий Зубков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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