Гендиректор тамбовской строительной фирмы три года не платил зарплату бухгалтеру
В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, занимающейся строительными и отделочными работами. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплаты заработной платы».
По версии следствия, руководитель фирмы не платил зарплату своему бухгалтеру в период с октября 2016 года по октябрь 2019 года. В итоге перед сотрудником образовалась задолженность в 300 тысяч рублей.
- При этом на расчетный счет коммерческой организации в указанный период поступали денежные средства, которые из личной заинтересованности директора в поддержании рентабельности фирмы расходовались на иные цели, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
В рамках расследования уголовного дела тамбовские следователи проверят своевременность выплаты заработной другим работникам фирмы и предпримут все предусмотренные законом меры.
ИСТОЧНИК KP.RU