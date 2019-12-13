В Тамбове суд запретил работу автомойки, которая расположилась в водоохранной зоне р.Студенец

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-13T13:15:41+03:00

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Суд запретил работу автомоек на земельном участке, расположенном в водоохранной зоне р. Студенец. Защитники реки обращались по этому вопросу в земельный комитет, а также комитеты архитектуры и градостроительства еще с 2016 года. Но здесь, по их словам, общественникам отвечали отписками.

- Прокуратура Октябрьского района смогла найти нарушения и дойти с ними до суда, - отмечает защитник реки Студенец Александр Архипов.

В обосновании требований прокуратуры указано, что в 2013 году ответчик и комитет земельных ресурсов и землепользования администрации Тамбова заключили договор аренды участка на ул. Пролетарская, 194 Д. Согласно проектной документации, первый этаж здания, которое планировали построить, предназначался для автомойки на 2 поста и автосервиса. На втором этаже должны были располагаться офисы. Но на практике здание использовалось для мойки машин. Офисные же помещения на 2 этаже не эксплуатировались.

Также в прокуратуре заметили, что, согласно схеме участка, расстояние от поймы р. Студенец до стен здания автосервиса составляет от 6 до 8 метров. Но, учитывая протяженность реки, законодатели установили водоохранную зону шириной 50 метров. Хозяйственная или иная деятельность на ней ограничена. Запрещенная законом мойка автотранспортных средств может причинить вред окружающей среде.

Согласившись с доводами прокуратуры, районный суд вынес решение о запрете хозяину здания осуществлять свою деятельность в водоохранной зоне. Однако, ответчик не согласился с решением районного суда и обжаловал его.

- В апелляционном определении решение районного суда осталось без изменения, - рассказали в региональной прокуратуре. - Жалоба ответчика не удовлетворена.

ИСТОЧНИК KP.RU