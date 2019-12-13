При сдаче квартиры тамбовчанку «развели» на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-13T17:05:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове у 50-летней местной жительницы украли с банковской карты 119 000 рублей. Выяснилось, что женщина собиралась сдать квартиру. Ей позвонил потенциальный квартиросъемщик и сказал, что хочет внести предоплату, попросив тамбовчанку сообщить данные банковской карты.

Спустя несколько минут мужчина перезвонил и сообщил, что перевел деньги, но ему, как военнослужащему нужен чек. Он объяснил, что женщина должна подойти к ближайшему банкомату, и набирать комбинацию из цифр, которые пришли ей на телефон в смс-сообщении. После этой манипуляции с карты женщины списались все деньги. В настоящее время полиция занимается поиском мошенника.

- Будьте бдительны при общении с незнакомыми людьми. Соблюдайте осторожность при осуществлении банковских операций, - предупреждают тамбовчан в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU