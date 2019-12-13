2019-12-13T16:01:11+03:00
Происшествия

В 2019 году тамбовские полицейские изъяли 600 тысяч фальшивых рублей

Стражи порядка вывели из обращения 167 поддельных купюр
Ксения АЛЕШИНА
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В этом году за 11 месяцев тамбовские полицейские изъяли 167 поддельных купюр на 600 тысяч рублей. Больше всего фальшивок оказалось среди купюр номиналом в 1 тысячу рублей – 43 банкноты. Кроме того, фальшивыми оказались 13 банкнот номиналом 2 тысячи рублей, 108 банкнот номиналом 5 тысяч рублей, 2 банкноты номиналом 500 рублей и одна купюра номиналом 100 долларов США.

- По фактам обнаружения и изъятия из обращения поддельных денежных купюр по статье 186 УК РФ возбуждено 80 уголовных дела, с обвинительными заключениями в суд направлено 6 уголовных дел, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Напомним, что за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Обнаружив фальшивку, ни в коем случае нельзя избавляться от нее, расплатившись в магазине за товар. В таком случае нужно обязательно поставить в известность сотрудников ближайшего отдела полиции и подробно рассказать о том, как поддельная купюра попала к вам в руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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