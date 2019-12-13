Прокуратура потребовала осветить дорогу в тамбовском селе
Прокуратура Гавриловского района во время проверки в селе Новозеленово выявила, что на участке автомобильной дороги муниципального значения, проходящей по улице Зеленской, нет уличного освещения.
Исправить ситуацию должна администрация Чуповского сельсовета, поскольку обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах в границах поселения относится к ее полномочиям.
- В представлении, внесенном в адрес главы Чуповского сельсовета, прокуратура потребовала принятия необходимых мер по устранению указанного нарушения законодательства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU