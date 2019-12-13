2019-12-13T13:00:52+03:00
Общество

Прокуратура потребовала осветить дорогу в тамбовском селе

Отсутствие уличных фонарей представляет опасность для водителей и пешеходов
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Гавриловского района во время проверки в селе Новозеленово выявила, что на участке автомобильной дороги муниципального значения, проходящей по улице Зеленской, нет уличного освещения.

Исправить ситуацию должна администрация Чуповского сельсовета, поскольку обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах в границах поселения относится к ее полномочиям.

- В представлении, внесенном в адрес главы Чуповского сельсовета, прокуратура потребовала принятия необходимых мер по устранению указанного нарушения законодательства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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