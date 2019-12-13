2019-12-13T12:28:46+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, находясь в долгой депрессии, решил поджечь 180 тонн сена

Молодому человеку грозит до пяти лет колонии
Ксения АЛЕШИНА
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Горящее сеноГорящее сеноФото: УМВД России по Тамбовской области
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В деревне Малая Лавровка Тамбовской области на территории населенного пункта сгорели 180 тонн сена, принадлежавшие местному сельхозкооперативу. Криминалисты нашли на месте происшествия спички и следы обуви, оставленные злоумышленником. Местные жители рассказали полицейским, что видели около стогов 23-летнего молодого человека.

Вскоре стражи порядка задержали парня. Как оказалось, на момент поджога молодой человек был пьян. Он признался сотрудникам, что долгое время находился в подавленном настроении, и такое состояние подтолкнуло его на поджог.

- Следственным подразделением МОМВД России «Мордовский» в отношении 23-летнего жителя Мордовского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В рамках его расследования подсчитывается ущерб, нанесенный действиями подозреваемого, проводится сбор улик и доказательств совершения преступления. Отрабатывается причастность молодого человека к совершению иных преступных деяний на территории области. Жителю Мордовского района грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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