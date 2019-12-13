Тамбовчанин перевел мошеннику почти 230 тысяч рублей
Мужчина поверил «работнику банка»
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Тамбовчанин перевел мошенникам почти 230 тысяч рублей. 11 декабря в дежурную часть УМВД г. Тамбова обратился 47- летний мужчина. Он сообщил, что днем на его телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения списания денег мужчины, он убедил его сообщить реквизиты и коды доступа к банковской карте. После этого у тамбовчанина списалось 229 970 рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU