Тамбовчанин перевел мошеннику почти 230 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-13T12:00:14+03:00

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Тамбовчанин перевел мошенникам почти 230 тысяч рублей. 11 декабря в дежурную часть УМВД г. Тамбова обратился 47- летний мужчина. Он сообщил, что днем на его телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения списания денег мужчины, он убедил его сообщить реквизиты и коды доступа к банковской карте. После этого у тамбовчанина списалось 229 970 рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU