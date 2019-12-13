Тамбовское УФСБ осталось без руководства
Игоря Голдобина, который возглавлял ведомство с 2015 года, перевели в Волгоградскую область
Игорь Голдобин
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УФСБ Тамбовской области осталось без руководителя. С 12 декабря, согласно Указу президента, Игорь Голдобин, который возглавил региональное ведомство в 2015 году, назначен на пост руководителя УФСБ Волгоградской области.
Информацию о том, кто станет преемником Голдобина в Тамбовской области, пресс-служба УФСБ по региону обещает озвучить лишь на следующей неделе. Также не разглашается, кто на время отсутствия руководителя исполняет обязанности руководителя.
ИСТОЧНИК KP.RU