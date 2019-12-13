К Новому году в Тамбове установят 108 елок

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-13T11:02:41+03:00

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В Тамбове установят 108 новогодних елок. Зеленые красавицы украсят площади, парки, скверы, территории различных предприятий, учреждений культуры и образования. Кроме того, праздничные деревья появятся воле автозаправок, магазинов и торговых центров.

- В общественных пространствах зеленые красавицы появятся на площади им. Ленина, площади перед Ледовым дворцом спорта «Кристалл», в Парке Победы, на площадке перед культурно-досуговым центром «Мир», в сквере на пересечении улиц Мичуринской и Чичерина, в сквере по улице Магистральной, 13. Также новогодние ели разметят на Комсомольской площади, улице Коммунальной, Привокзальной площади, в сквере Сочи, сквере Баратынского, Первомайском и сквере по ул. Сенько, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Праздничную атмосферу тамбовчанам создадут елки, установленные во дворах многоквартирных домов. Местных жителей порадуют более 80 новогодних деревьев около многоэтажек.

Установить елки в Тамбове, подключить иллюминацию и украсить их должны до 22 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU