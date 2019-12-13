В Тамбовской области под суд пойдет убийца, которого искали почти 5 лет

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-13T09:59:00+03:00

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Следователи регионального СКР направили в суд уголовное дело по обвинению 26-летнего тамбовчанина в убийстве, которое произошло еще в 2014 году. Утром 23 ноября он, вместе со своим подельником, личность которого пока не установлена, встретил на перекрестке улиц Елецкой и Октябрьской 49-летнюю женщину, которая направлялась в церковь. По непонятной причине мужчины набросились на нее и сильно избили, от полученных травм головы женщина погибла на месте. Ничего из личных вещей жертвы преступники не взяли. В течение нескольких лет велись поиски виновных в совершении этого преступления, которые увенчались успехом лишь спустя несколько лет. Помимо убийства 26-летнего мужчину обвиняют в незаконном обороте наркотиков бесконтактным способом.

- Во время следствия обвиняемый вины не признал, несмотря на это по делу собрана достаточная доказательственная база (заключения экспертиз, в том в числе генетических по следам крови с одежды жертвы, показания свидетелей и т.д.), позволившая направить его с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU