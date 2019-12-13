Двое тамбовчан украли провода и обесточили гаражный кооператив

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-13T10:01:08+03:00

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Тамбовский полицейские раскрыли кражу, которые произошли в микрорайоне Северный поселка Строитель 4 декабря. В этот день двое мужчин 42 и 30 лет срезали в гаражном кооперативе 50 метров медных проводов. Мужчина задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что в этот гаражный кооператив они наведываются не первый раз. Первую кражу здесь совершили 25 ноября, тогда 42-летнему вору удалось похитить 80 метров медного кабеля. Оплетку провода обожгли, а проволоку сдали в пункт приема металлов. Полученные за это деньги воры потратили. В результате их действий гаражный кооператив остался без электричества. Теперь задержанным придется возместить материальный ущерб из своих средств.

- Установлено, что ранее двое жителей Тамбовского района уже совершали подобные кражи, - сообщили в пресс-службе областного УМВД. - В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU