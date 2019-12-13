2019-12-13T09:31:11+03:00
Происшествия

В тамбовском троллейбусе упала и получила травмы 85-летняя женщина

Пострадавшую пассажирку отвезли в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Женщина не удержалась на ногах, когда троллейбус затормозилЖенщина не удержалась на ногах, когда троллейбус затормозилФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В троллейбусе, курсирующем по маршруту № 5, пострадала пожилая пассажирка. Как рассказали в региональном УГИБДД, происшествие в общественном транспорте зафиксировали 12 декабря в 15 часов 30 минут на улице Интернациональной в районе дома №15 города Тамбова. 50-летний водитель троллейбуса «ЗиУ 682Г», затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. В это время в салоне не удержалась на ногах и упала 85-летняя женщина.

- Пассажирка получила травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в Городскую клиническую больницу Архиепископа Луки города, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24