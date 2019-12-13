2019-12-13T10:30:40+03:00
Спорт

Юные тамбовские дзюдоисты стали бронзовыми призерами крупного турнира

На соревнованиях отличились Владимир Александров и Павел Щуров
Ксения АЛЕШИНА
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Ребята смогли занять призовое место, несмотря на жесткую конкуренциюРебята смогли занять призовое место, несмотря на жесткую конкуренциюФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Рязани состоялся II Всероссийский турнир «Рязанский фестиваль JUDO», на котором юные тамбовские дзюдоисты «взяли» бронзу. Тамбов представляли четыре воспитанника детской-юношеской спортивной школы №8. Несмотря на жесткую конкуренцию, Владимиру Александрову и Павлу Щурову удалось войти в число призеров.

- В соревнованиях приняли участие более 400 дзюдоистов из различных регионов Российской Федерации и очень сильная команда из Венгрии. За победу в спортивном состязании боролись юноши 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения и девушки 2005-2006 годов рождения, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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