На Тамбовщине ищут пропавшего 48-летнего мужчину
Устанавливается местонахождение Геннадия Константиновича Шлепкина. 48-летний уроженец и житель с. Б.Шереметьево Пичаевского района пропал без вести. 10 ноября мужчина ушел из дома родственников по ул. Комсомольской в Тамбове и до сих пор его местонахождение не установлено.
Мужчина худощавого телосложения, 170 см. ростом, волосы темные, глаза серые. В день пропажи на нем были светло-голубые джинсы, джинсовая куртка на меху, черная шапка, высокие армейские ботинки. При себе он имел серо-зеленый рюкзак.
Тех, кто знает обстоятельства исчезновения Шлепкина Г.К. или его местонахождение, следственные органы просят обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению).
ИСТОЧНИК KP.RU