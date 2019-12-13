2019-12-13T11:30:30+03:00
Общество

На Тамбовщине ищут пропавшего 48-летнего мужчину

Мужчина вышел от родственников в Тамбове, но так и не вернулся
Магдалина Кочнева
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Геннадий ШлепкинГеннадий Шлепкин
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Устанавливается местонахождение Геннадия Константиновича Шлепкина. 48-летний уроженец и житель с. Б.Шереметьево Пичаевского района пропал без вести. 10 ноября мужчина ушел из дома родственников по ул. Комсомольской в Тамбове и до сих пор его местонахождение не установлено.

Мужчина худощавого телосложения, 170 см. ростом, волосы темные, глаза серые. В день пропажи на нем были светло-голубые джинсы, джинсовая куртка на меху, черная шапка, высокие армейские ботинки. При себе он имел серо-зеленый рюкзак.

Тех, кто знает обстоятельства исчезновения Шлепкина Г.К. или его местонахождение, следственные органы просят обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению).

ИСТОЧНИК KP.RU

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