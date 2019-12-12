Площадь Ленина в Тамбове украшают к Новому году

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-12T16:49:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбов постепенно готовится к Новому году. На улицах появляется праздничная атрибутика, около торговых центров устанавливают елки. Сегодня, 12 декабря, специалисты подрядной организации начали украшать площадь Ленина.

- Они приступили к монтажу свето-динамической конструкции — укрепляют на опору буквы «С Новым годом!», которые ежегодно украшают новогодние фотографии тамбовчан и гостей нашего города, установлены украшения в виде снеговиков со стороны сквера Петрова, на опорах вокруг площади укреплены неоновые снежинки, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

Главная городская елка на площади Ленина предстанет во всей красе на следующей неделе. В настоящее время рабочие уже установили для нее 15-метровый каркас. Впервые за долгие годы каркас был приведен в порядок. «Вторую жизнь» ему дали работники АО «ЗАВКОМ».

Во всей красе главная новогодняя елка города предстанет на следующей неделеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU