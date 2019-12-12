2019-12-12T16:49:40+03:00
Общество

Площадь Ленина в Тамбове украшают к Новому году

Жителям областного центра начали создавать праздничное настроение
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
На площади Ленина уже царит праздничная атмосфераНа площади Ленина уже царит праздничная атмосфераФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

Тамбов постепенно готовится к Новому году. На улицах появляется праздничная атрибутика, около торговых центров устанавливают елки. Сегодня, 12 декабря, специалисты подрядной организации начали украшать площадь Ленина.

- Они приступили к монтажу свето-динамической конструкции — укрепляют на опору буквы «С Новым годом!», которые ежегодно украшают новогодние фотографии тамбовчан и гостей нашего города, установлены украшения в виде снеговиков со стороны сквера Петрова, на опорах вокруг площади укреплены неоновые снежинки, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

Главная городская елка на площади Ленина предстанет во всей красе на следующей неделе. В настоящее время рабочие уже установили для нее 15-метровый каркас. Впервые за долгие годы каркас был приведен в порядок. «Вторую жизнь» ему дали работники АО «ЗАВКОМ».

Во всей красе главная новогодняя елка города предстанет на следующей неделе Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Во всей красе главная новогодняя елка города предстанет на следующей неделеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный российский футболист, выступавший за тамбовский «Спартак» в 2000-ых годах, объявил о завершении карьеры
Тамбовчанин взял кредит по просьбе своего знакомого, но тот не стал выплачивать долг
Площадь Ленина в Тамбове украшают к Новому году
Росгвардейцы задержали тамбовчанина, разыскиваемого за кражу мобильника
У тамбовчанина вымогал деньги мужчина, против которого он ранее давал показания
В школы Тамбовской области закупили новые автобусы на 90 млн рублей
В Тамбовской области женщина два года обманывала пожилую родственницу: мошенница списала с карты пенсионерки полмиллиона рублей
Полицейские задержали троих тамбовчан с наркотиками, в том числе подростка
Новую спецтехнику за 129 млн рублей получили тамбовские пожарные
Тамбовщина снова возглавила национальный экологический рейтинг
Тамбовская пенсионерка перевела больше полумиллиона рублей "экстрасенсам", чтобы те вылечили ее сына
На Тамбовщине разыскивают 42-летнего мужчину
Тамбовчанин чуть не задушил свою сожительницу из ревности
Тамбовский студент победил сразу в двух номинациях всероссийского фотоконкурса
На перекрестке в Тамбове столкнулись две иномарки
В Мичуринске построят двухкилометровый путепровод
В Тамбове под колеса авто попал 18-летний парень
В Тамбове выбрали скверы и дворы для благоустройства
В Тамбове ночью сгорели три автомобиля
В управлении ТЭК и ЖКХ не рассматривали жалобы тамбовчан на работу регоператора
Тамбовские полицейские выйдут в "скрытый патруль" для профилактики аварий
Родители пожаловались в прокуратуру на ежемесячные поборы в детском саду одного из районов Тамбовщины
Котовские школьники вошли в пятерку лучших на Общероссийском фестивале интеллектуальных игр
На Тамбовщине разыскивают пропавшего мужчину-инвалида