2019-12-12T18:05:51+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор тамбовчанину, который зарезал москвича

Мужчину приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии особого режима
Магдалина Кочнева
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Тело погибшего нашли обеспокоенные родственники и полицияТело погибшего нашли обеспокоенные родственники и полиция
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49 -летний житель Мучкапского района осужден за убийство москвича. Следствием и судом установлено, что в январе житель столичного региона купил дачный домик в Мучкапском районе. В свободное от работы время он периодически приезжал в него, чтобы достраивать. Во время последнего визита мужчина познакомился с местным жителем, недавно вышедшим из тюрьмы, которому негде было жить. Москвич договорился с ним о том, что разрешит поселиться в своём доме, при условии, что тамбовчанин будет за определенную плату помогать с ремонтом.

Вечером 23 августа, после того как мужчины выпили, между ними возник конфликт. Хозяин дома был недоволен тем, что местный житель не помогает ему, а уходит на подработки к другим. Тот возмутился, схватил нож и нанес москвичу больше восьми ударов в грудь и шею. От полученных ранений мужчина сразу скончался. После этого тамбовчанин закрыл сарай, где произошло убийство, переоделся и уехал к знакомому.

- Близкие погибшего стали переживать, когда он перестал выходить на связь, - рассказали в региональном СУ СКР. - Они попросили тамбовских родственников съездить к нему. Прибыв в дом вместе с сотрудниками полиции они обнаружили тело мужчины.

Собранные следователями доказательства признаны достаточными для вынесения приговора жителю Мучкапского района. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Поскольку тамбовчанин уже имеет несколько судимостей за совершение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, в его действиях усмотрели особо опасный рецидив.

- Суд назначил ему 13 лет 6 месяцев исправительной колонии особого режима, - сообщает региональная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд вынес приговор тамбовчанину, который зарезал москвича
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