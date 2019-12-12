2019-12-12T17:29:10+03:00
Спорт

Известный российский футболист, выступавший за тамбовский «Спартак» в 2000-ых годах, объявил о завершении карьеры

Дмитрий Сычев написал на своей странице в Instagram «прощальный» пост
Ксения АЛЕШИНА
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Дмитрий Сычев играл за Тамбов в 2000-2001 годахДмитрий Сычев играл за Тамбов в 2000-2001 годах
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С профессиональной карьерой решил завязать известный российский футболист и экс-игрок Сборной России Дмитрий Сычев. Сычева до сих пор вспоминают тамбовчане, ведь в 2000-2001 годах он играл за тамбовский «Спартак». В Тамбове пересеклись его пути с еще одним именитым футболистом, нашим земляком Юрием Жирковым. Большую часть карьеры Сычев провел в московском «Локомотиве». Сычев официально заявил о своем уходе у себя на странице в Instagram.

- Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается, - написал футболист.

Кроме того, Дмитрий Сычев поблагодарил всех тренеров и игроков, с которым ему приходилось когда-либо работать. Ну, и, конечно же, отдельную благодарность он выразил болельщикам. Футболист признался, что всегда чувствовал их поддержку, особенно в тяжелые времена.

Напомним, что тамбовский «Спартак» прекратил свое существование в 2013 году. На смену ему пришла новая команда ФК «Тамбов». Будучи игроком «Спартака» Сычев провел 43 матча и забил 10 голов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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