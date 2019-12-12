2019-12-12T17:01:47+03:00
Происшествия

Тамбовчанин взял кредит по просьбе своего знакомого, но тот не стал выплачивать долг

Мужчина потратил на свои нужды 190 тысяч рублей и отказался от всех обязательств
Магдалина Кочнева
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Житель Первомайского района обвиняется в мошенничестве на 190 тысяч рублей. В апреле 43-летний мужчина обманным путем уговорил своего 61-летнего знакомого взять кредит в банке и оформить его на себя, сославшись на то, что такую сумму ему не дадут. Выплачивать все он обещал самостоятельно и в срок. На следующий день мужчины пришли в банк, взяли в долг 210 тысяч рублей на имя 61-летнего тамбовчанина. 190 тысяч рублей из этой суммы забрал его знакомый. Сразу после получения денег он потратил их на себя и не стал ничего выплачивать.

После того, как банковские работники стали напоминать кредитору о ежемесячных выплатах, он стал предъявлять претензии знакомому. Тот сначала ссылался на плохую память, забывчивость, а после и вовсе отказался от каких-либо обязательств. Тамбовчанину пришлось обращаться за помощью в органы внутренних дел.

Сотрудники первомайской полиции опросили обоих мужчин и выяснили, что действительно между ними была договоренность о кредите. Его должен был выплачивать 43-летний мужчина. Однако, он решил обмануть своего знакомого и завладеть его деньгами для решения своих проблем с финансами.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». В рамках его расследования полицейскими собрали улики и доказательства, а также опросили свидетелей. Мошенник обязался возместить причиненный ущерб. В ноябре дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру Первомайского района для утверждения.

- Жителю Первомайского района грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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