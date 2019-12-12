Росгвардейцы задержали тамбовчанина, разыскиваемого за кражу мобильника

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-12T16:32:42+03:00

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В Тамбове при патрулировании улиц экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на двух подозрительных молодых людей у дома по улице Киквидзе. Парни что-то искали на земле и оглядывались по сторонам.

Когда росгвардейцы подошли к ним, то молодые люди сразу же занервничали и стали отвечать на их вопросы невнятно. Парни были задержаны. Вскоре выяснилось, что один из них находился в розыске за кражу мобильного телефона. А еще при досмотре у него обнаружили наркотики.

- В ходе досмотра его личных вещей, правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое вещество коричневого цвета растительного происхождения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщает региональное управление вневедомственной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU