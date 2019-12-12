2019-12-12T15:01:58+03:00
Происшествия

Полицейские задержали троих тамбовчан с наркотиками, в том числе подростка

У них нашли «соль» и марихуану
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За сутки в Тамбовской области сотрудники полиции выявили три факта незаконного оборота наркотиков. Первый случай произошел в Тамбове на улице Мичуринской. При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка нашли тайники с наркотическим средством «соль» общей массой 1,06 гр. Позже выяснилось, что их собирался сбыть 29-летний мужчина.

Во втором случае при проведении осмотра квартиры в селе Ярославка полицейские обнаружили у 34-летнего мужчины 350 гр. невысушенной марихуаны.

И третий случай незаконного оборота наркотиков выявлен в Моршанске. Сотрудники ППС на улице Первомайской задержали 17-летнего парня, у которого при себе находилось 10 граммов марихуаны.

- Наркотические средства направлены на экспертизу. В дальнейшем задержанные могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный российский футболист, выступавший за тамбовский «Спартак» в 2000-ых годах, объявил о завершении карьеры
Тамбовчанин взял кредит по просьбе своего знакомого, но тот не стал выплачивать долг
Площадь Ленина в Тамбове украшают к Новому году
Росгвардейцы задержали тамбовчанина, разыскиваемого за кражу мобильника
У тамбовчанина вымогал деньги мужчина, против которого он ранее давал показания
В школы Тамбовской области закупили новые автобусы на 90 млн рублей
В Тамбовской области женщина два года обманывала пожилую родственницу: мошенница списала с карты пенсионерки полмиллиона рублей
Полицейские задержали троих тамбовчан с наркотиками, в том числе подростка
Новую спецтехнику за 129 млн рублей получили тамбовские пожарные
Тамбовщина снова возглавила национальный экологический рейтинг
Тамбовская пенсионерка перевела больше полумиллиона рублей "экстрасенсам", чтобы те вылечили ее сына
На Тамбовщине разыскивают 42-летнего мужчину
Тамбовчанин чуть не задушил свою сожительницу из ревности
Тамбовский студент победил сразу в двух номинациях всероссийского фотоконкурса
На перекрестке в Тамбове столкнулись две иномарки
В Мичуринске построят двухкилометровый путепровод
В Тамбове под колеса авто попал 18-летний парень
В Тамбове выбрали скверы и дворы для благоустройства
В Тамбове ночью сгорели три автомобиля
В управлении ТЭК и ЖКХ не рассматривали жалобы тамбовчан на работу регоператора
Тамбовские полицейские выйдут в "скрытый патруль" для профилактики аварий
Родители пожаловались в прокуратуру на ежемесячные поборы в детском саду одного из районов Тамбовщины
Котовские школьники вошли в пятерку лучших на Общероссийском фестивале интеллектуальных игр
На Тамбовщине разыскивают пропавшего мужчину-инвалида