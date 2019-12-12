Полицейские задержали троих тамбовчан с наркотиками, в том числе подростка

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-12T15:01:58+03:00

У них нашли «соль» и марихуану

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За сутки в Тамбовской области сотрудники полиции выявили три факта незаконного оборота наркотиков. Первый случай произошел в Тамбове на улице Мичуринской. При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка нашли тайники с наркотическим средством «соль» общей массой 1,06 гр. Позже выяснилось, что их собирался сбыть 29-летний мужчина.

Во втором случае при проведении осмотра квартиры в селе Ярославка полицейские обнаружили у 34-летнего мужчины 350 гр. невысушенной марихуаны.

И третий случай незаконного оборота наркотиков выявлен в Моршанске. Сотрудники ППС на улице Первомайской задержали 17-летнего парня, у которого при себе находилось 10 граммов марихуаны.

- Наркотические средства направлены на экспертизу. В дальнейшем задержанные могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU