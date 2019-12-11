Тамбовские полицейские выйдут в "скрытый патруль" для профилактики аварий

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-11T17:43:36+03:00

Дни безопасности дорожного движения пройдут в Мордовском и Токаревском районах

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В Тамбовской области пройдут Дни безопасности дорожного движения. Их организовали в целях профилактики ДТП и предупреждения преступлений с использованием автомототранспорта. Мероприятие пройдет с 12 по 15 декабря на территории Мордовского и Токаревского районов.

13 декабря автоинспекторы вблизи образовательных организаций проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей. Вечером и ночью 14 декабря пройдёт мероприятие по профилактике правонарушений и аварийности по вине нетрезвых за рулём.

При патрулировании полицейские будут использовать громкоговорители на своих автомобилях. Проконтролируют использование пешеходами световозвращающих элементов.

- Также сотрудники организуют скрытый патруль с использованием гражданских автомобилей, чтобы предупреждать нарушения ПДД, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU