2019-12-11T12:44:12+03:00
Общество

В Тамбовской области пройдет проверка газового оборудования

Обследование должны завершить до 30 декабря
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области собираются проверить газовое оборудование, расположенное в многоквартирных домах. Согласно постановлению региональной администрации, провести обследование внутридомового и внутриквартирного оборудования, а также вентиляционных шахт и каналов, должны во всех муниципалитетах области в срок до 30 декабря. Кроме того, проверка коснется соблюдения условия договоров с газовиками на техническое обслуживание и ремонт.

О выявленных нарушениях специалисты должны будут сообщить в управление Госжилнадзора области, а полный отчет о проделанной работу они предоставят в региональное управление ТЭК и ЖКХ до 15 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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