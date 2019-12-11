В Тамбовской области пройдет проверка газового оборудования
В Тамбовской области собираются проверить газовое оборудование, расположенное в многоквартирных домах. Согласно постановлению региональной администрации, провести обследование внутридомового и внутриквартирного оборудования, а также вентиляционных шахт и каналов, должны во всех муниципалитетах области в срок до 30 декабря. Кроме того, проверка коснется соблюдения условия договоров с газовиками на техническое обслуживание и ремонт.
О выявленных нарушениях специалисты должны будут сообщить в управление Госжилнадзора области, а полный отчет о проделанной работу они предоставят в региональное управление ТЭК и ЖКХ до 15 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU