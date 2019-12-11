Школьника из Тамбовской области наградили медалью за спасение жизни пенсионера
Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей» наградила мичуринского школьника Дмитрия Карпова медалью «За спасение жизни». В конце июля этого года подросток вместе с друзьями спас пожилого человека из-под завалов разрушенного дома в селе Ярок.
- Обрушение и пожар дома произошли в результате взрыва горюче-газовой смеси, - уточнили в пресс-службе администрации города Мичуринска.
Добавим, что юный герой учится в школе №15 наукограда и также является воспитанником МБОУ ДО ДЮСШ города Мичуринска (отделение борьбы дзюдо и самбо).
Юный герой
Фото: администрация города Мичуринска, Вадим Измайлов
ИСТОЧНИК KP.RU