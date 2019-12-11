2019-12-11T12:16:45+03:00
Общество

Школьника из Тамбовской области наградили медалью за спасение жизни пенсионера

Дмитрий Карпов не смог пройти мимо чужой беды
Ксения АЛЕШИНА
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Дмитрий Карпов спас жизнь пожилому человекуДмитрий Карпов спас жизнь пожилому человекуФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей» наградила мичуринского школьника Дмитрия Карпова медалью «За спасение жизни». В конце июля этого года подросток вместе с друзьями спас пожилого человека из-под завалов разрушенного дома в селе Ярок.

- Обрушение и пожар дома произошли в результате взрыва горюче-газовой смеси, - уточнили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Добавим, что юный герой учится в школе №15 наукограда и также является воспитанником МБОУ ДО ДЮСШ города Мичуринска (отделение борьбы дзюдо и самбо).

Юный герой

Юный герой

Фото: администрация города Мичуринска, Вадим Измайлов

ИСТОЧНИК KP.RU

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