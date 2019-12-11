Гостиница «Тамбов» станет памятником регионального значения

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-11T11:53:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Зданию гостиницы «Тамбов», которая до сих пор являлась выявленным объектом культурного наследия, планируют официально присвоить статус памятника регионального значения. В конце ноября завершилась экспертиза объекта на ул. Набережной, 90, которую провела воронежский эксперт Виктория Вырыпаева. Заказчиком исследования выступило ТОГБУК «Центр по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области».

Эксперту предоставили документы, из которых следует, что здание гостиницы «Тамбов» построено в 1959 году на том месте, где раньше располагался архиерейский конюшенный двор. В советское время новое пятиэтажное здание на Набережной стало одним из представительных в городе. Интересно, что эта постройка зафиксировала историческую преемственность екатерининского генерального плана 1781 года. Как известно, начало его воплощения в жизнь выпало на долю правителя Тамбовского наместничества и поэта Г.Р. Державина.

- Старые планы и фотографии дают возможность увидеть, что при постройке здания гостиницы конфигурация исторического квартала сохранилась, - говорится в документах исследования.

Архивные фото здания

Автором проекта стал известный в Тамбове архитектор Владимир Самородов. Дело в том, что типовых проектов гостиниц сразу на 200 мест тогда не было, поэтому он стал индивидуальным. Владимир Самородов также работал над зданием концертного зала (филармонии), памятником «Танк» и рядом других известных в областном центре объектов.

Открыли гостиницу в январе 1959 года. До 2013 года здание находилось в собственности администрации города. На протяжении нескольких лет оно использовалось как временное пристанище переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также беженцев. В 2013 году объект был выставлен на аукцион и продали за 88 млн рублей в частные руки. В 2016 году право собственности на здание перешло к тюменской фирме «КомСтрой». В последние два года здесь ведется ремонт.

- По результатам проведённой экспертизы установлено, что выявленный объект культурного наследия «Гостиница «Тамбов» имеет архитектурно-художественную ценность –здание является интересным образцом советской архитектуры, - считает эксперт. - Здание обладает градостроительной ценностью, поскольку является неотъемлемым элементом застройки улицы Набережной и создает гармоничный архитектурный ансамбль фасадной линии улицы. Внесение его в единый государственный реестр объектов культурного наследия является обоснованным.

Ценность, по мнению специалиста, имеет не только фасад здания, но и внутреннее убранство гостиницы: здесь сохранились колонны и полуколонны, оформление карнизов, лепнина. Все это должно стать объектом охраны при проведении ремонтно-восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU